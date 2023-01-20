2023/01/20 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة الإسبانية اللاعب البرازيلي، داني ألفيش، في برشلونة بناء على تحقيقات تتعلق باعتداء جنسي مزعوم وفق ما قاله المتحدث باسم شرطة كتالونية الإقليمية لـCNN الجمعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب ادعاءات "اعتداء جنسي".. داني ألفيش في قبضة شرطة برشلونة وينتظر المثول أمام المحكمة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب ادعاءات "اعتداء جنسي".. داني ألفيش في قبضة شرطة برشلونة وينتظر المثول أمام المحكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).