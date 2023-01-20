مكتب السوداني يصدر بياناً بشأن استقبال المنتخب الوطني والاحتفال بفوزه

2023/01/20 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الاستعداد لاحتفال شعبي واستقبال للجماهير لمنتخبنا الوطني في ساحة الاحتفالات مساء اليوم.وقال المكتب في بيان ” يصل بعد قليل، لاعبو منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى العاصمة بغداد، مُكللين بالإنجاز الرياضي الكبير المتمثل بفوزهم ببطولة خليجي 25، التي احتضنتها مدينة البصرة الفيحاء”.واضاف البيان “سيجري احتفال شعبي كبير واستقبال من قبل الجماهير العراقية لمنتخب أسود الرافدين من المطار وصولاً إلى ساحة الاحتفالات الكبرى وسط بغداد”.وتابع “سيشهد يوم غد السبت مراسم استقبال رسمية للمنتخب الوطني من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وأعضاء مجلس الوزراء، تكريماً لأبطال المنتخب، واحتفاءً بالفوز الباهر الذي قدموه للعراق وأهله الكرام”.

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