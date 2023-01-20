كمارك المنطقة الوسطى تضبط 11 شاحنة مخالفة لضوابط الاستيراد

2023/01/20 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، ضبط 11 شاحنة محملة بأدوية بشرية مختلفة وحديد شيلمان وكرفان ومواد منزلية متنوعة مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه “بمتابعة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي، تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى من ضبط 11 شاحنة محملة بأدوية بشرية مختلفة وحديد شيلمان وكرفان ومواد منزلية متنوعة مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة”.وأضاف البيان، أن “عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك”.

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