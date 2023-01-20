مشاجرة بين شقيقين تسفر عن مقتل احدهما في بغداد

2023/01/20 | 19:00 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل شخص اثر مشاجرة بين شقيقين وسط بغداد.

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