صندوق أوبك للتنمية يجمع مليار دولار مع أول بيع سندات له

2023/01/20 | 19:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية، وهو مؤسسة تنموية أنشأتها منظمة البلدان المصدرة للبترول قبل ما يقرب من 50 عاما، عن جمع مليار دولار من بيع أولى سندات له على الإطلاق.

وأجل السندات ثلاث سنوات بفائدة 4.5 بالمئة، ومن المقرر تصنيفها أيضا على أنها سندات "تنمية مستدامة"، وتخصص أموالها لصالح الأمن الغذائي والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والتوظيف ومشاريع الطاقة المتجددة.

يتزايد إقبال المستثمرين على هذه الفئة من السندات الذين يتطلعون إلى الاستثمار في أدوات ذات منافع أكبر بيئيا واجتماعيا.

وقال صندوق "أوبك" إن بنوكا مركزية ومؤسسات "رسمية" أخرى تمثل 62 بالمئة من مشتري السندات.

وشكلت البنوك 19 بالمئة، فيما مثلت شركات إدارة أصول وصناديق تأمين ومعاشات النسبة الباقية تقريبا.

ومن الناحية الجغرافية، قال الصندوق إن ما يزيد قليلا عن نصف المشترين كانوا من مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، و27 بالمئة من آسيا والمحيط الهادي و21 بالمئة من أميركا الشمالية.

وكان صندوق أوبك للتنمية من ضمن مجموعة التنسيق العربية، التي تعهدت بتقديم تمويل مشترك بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار بحلول العام 2030 للتصدي لأزمة المناخ العالمية، بحسب بيان أعلنته المجموعة في نوفمبر الماضي.

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