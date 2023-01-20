مكتب السوداني يصدر بياناً بشأن استقبال المنتخب الوطني والاحتفال

2023/01/20 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، انه سيقيم مراسم استقبال رسمي للاعبي المنتخب الوطني يوم غد السبت وبحضور اعضاء مجلس الوزراء.

وقال مكتب السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "يصل بعد قليل، لاعبو منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى العاصمة بغداد، مُكللين بالإنجاز الرياضي الكبير المتمثل بفوزهم ببطولة خليجي 25، التي احتضنتها مدينة البصرة الفيحاء".

واضاف: "وسيجري احتفال شعبي كبير واستقبال من قبل الجماهير العراقية لمنتخب أسود الرافدين من المطار وصولاً إلى ساحة الاحتفالات الكبرى وسط بغداد".

وأكد البيان أنه "سيشهد يوم غد السبت مراسم استقبال رسمية للمنتخب الوطني من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وأعضاء مجلس الوزراء، تكريماً لأبطال المنتخب، واحتفاءً بالفوز الباهر الذي قدموه للعراق وأهله الكرام".

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