2023/01/20 | 19:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفت اليونسكو، اليوم الجمعة، برفع الصليب على كنيسة “سيدة الساعة” في مدينة الموصل.وكتبت اليونسكو في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، “لحظات للذكرى، رفع الصليب على كنيسة دير الآباء الدومينيكان (كنيسة سيدة الساعة) في الموصل”.وأضافت أنه “تتقدم أعمال إعادة التأهيل لهذا المَعلم الديني التي تضطلع اليونسكو بتنفيذها بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة”.

ظهرت المقالة صور: رفع الصليب على كنيسة “سيدة الساعة” واليونسكو تعلق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: رفع الصليب على كنيسة “سيدة الساعة” واليونسكو تعلق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: رفع الصليب على كنيسة “سيدة الساعة” واليونسكو تعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).