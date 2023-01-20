طائرة منتخبنا الوطني تصل مطار بغداد الدولي

2023/01/20 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصلت طائرة المنتخب الوطني العراقي إلى مطار بغداد قادمة من البصرة، وسط استعدادات لانطلاق الحفل المركزي في ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وينتظر مئات العراقيين، منتخبنا الوطني عند مطار بغداد الدولي لاستقبالهم، فيما اظهرت مشاهد اطلعت عليها بغداد اليوم، وقوف عشرات العجلات بصف واحد على جانبي شارع مطار بغداد الدولي، بانتظار وفد المنتخب الوطني العراقي.

وسترافق الجماهير العراقية وفد المنتخب الى ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء، حيث تنظم الجهات الحكومية وبمشاركة الاف العراقيين حفلا مركزيا هناك وبتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، احتفاءً بفوز منتخبنا الوطني وتحقيقه لقب بطولة كأس الخليج بنسخته الـ25.

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