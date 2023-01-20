الصحة تعلن نجاح خطة الدعم الطبي الطارئ لبطولة خليجي 25 في البصرة

2023/01/20 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، نجاح خطة الدعم الطبي الطارئ لبطولة خليجي 25.

وقال إعلام الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة الصحة أعلنت نجاح خطة الدعم الطبي الطارئ لبطولة خليجي 25 في البصرة"، لافتا إلى أن "مجموع ما قدمته الوزارة من خدمات بلغ كالتالي:

- مجموع عدد سيارات الإسعاف 99.

- عدد عيادات الطوارئ الثابتة والمستشفيات الميدانية 8 إضافة إلى 8 مفارز طبية في ملعبي جذع النخلة والميناء الدوليين.

-عدد المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى (5).

-عدد المنتسبين المشاركين من أطباء ومسعفين وملاكات إدارية وسائقي إسعاف 371.

-الحالات المرضية التي تم علاجها من قبل مفارز مديرية العمليات ودوائر الصحة 27 ألفا و498 حالة مرضية مختلفة.

- عدد حالات إصابات التدافع الكلي 396.

- عدد الحالات الطارئة التي تم علاجها موقعيا في المدينة الرياضية 722 والمحالة إلى المستشفيات 106.

- إصابات حوادث الطرق 23 حادثا وعدد حالات الوفيات بحوادث الطرق 7.

- إصابات الإطلاقات النارية 72 حالة.

- عدد الحملات والزيارات الرقابية من قبل دائرة صحة البصرة أربعة آلاف و57 إضافة إلى استمرار حملات التوعية الإعلامية والتثقيف الصحي للجماهير والمشجعين.

واضاف، أن "وزير الصحة وجه شكره وتقديره لمنتسبي دائرة صحة البصرة ومديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة ودائرة صحة واسط الذين ساهموا بإنجاح الخطة".

تحرير: أ خ

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