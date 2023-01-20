وزيران من حكومة السوداني قد يغادران المنصب في غضون 3 أشهر - عاجل

2023/01/20 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الجمعة، موعد اول تغير في كابينة السوداني الوزارية، والتي ستطال وزيرين.

وقال العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك ضعفًا في الاداء في 2 إلى 3 وزارات في حكومة السوداني وتم تشخيص الامر من قبل الاطار والحديث عنه لاكثر من مرة في الاجتماعات الاخيرة".

واضاف، ان "هناك تعهدات من قبل رئيس الحكومة باجراء تقييم شامل لاداء الوزراء خلال الاشهر القادمة من اجل اجراء تغيرات تسهم في تصحيح مسار العمل"، لافتا الى ان "ايار القادم ربما يشهد اول تغير وستطال وزيرين وفق المعلومات".

واشار الى ان "تغير الوزراء ممن لم يثبتوا كفاءة في التعاطي مع الملفات الهامة امر ضروري خاصة وان نجاح الحكومة امر مهم لتجاوز الازمات الراهنة في اتجاهات متعددة".

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