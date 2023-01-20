شاهد بالفيديو.. احتفالية جماهيرية لاستقبال لاعبي المنتخب العراقي من مطار بغداد إلى ساحة الاحتفالات

2023/01/20 | 20:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lSugNY9E0TI

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