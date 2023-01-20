سياسي كردي: لا رغبة بانفصال الاقليم الى ادارتين والعودة الى صراع العقود الماضية

2023/01/20 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد السياسي الكردي لقمان حسن، الجمعة، ان شعب الاقليم لا يرغب بالعودة الى صراع العقود الماضية بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي وانفصال كردستان الى ادارتين في اربيل والسليمانية.

وقال حسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الدستور يتيح الادارة الذاتية واللامركزية، حيث بإمكان السليمانية الانفصال عن الاقليم وتحديدا اربيل ودهوك وادارة نفسها بمعزل عن حكومة الاقليم”.

واضاف ان “التوترات الحاصلة بين الحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي قد تقود الى صراع جديد له جذور قديمة تمتد الى العقود الماضية، وبالتالي فأن انفصال السليمانية قد يقود الى توترات اكبر”.

وبين ان “ماقبل 2003 شهد الاقليم ادارتين منفصلتين في اربيل والسليمانية، وسط صراع كبير بين الحزبين، وهذا الامر لا احد من شعب الاقليم يرغب بالعودة اليه”، لافتا الى ان “كل حزب يصل السلطة في الاقليم يسعى للسيطرة الكاملة من دون التفكير في الاخرين”.

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