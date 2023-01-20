وفد المنتخب الوطني يصل مطار بغداد الدولي

2023/01/20 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت قبل لحظات، مساء اليوم الجمعة، طائرة وفد المنتخب الوطني العراقي إلى مطار بغداد الدولي قادمةً من البصرة.

وقال مصدر مطلع ان طائرة المنتخب هبطت قبل قليل في مطار بغداد الدولي قادمةً من مطار البصرة الدولي قبيل التوجه لساحة الاحتفالات في بغداد لبدء الحفل الشعبي والجماهيري الخاص بمناسبة فوز منتخبنا الوطني بخليجي 25.

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