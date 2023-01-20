طائرة أسود الرافدين تهبط في مطار بغداد

2023/01/20 | 20:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت قبل قليل، الطائرة المخصصة لمنتخبنا الوطني في مطار بغداد الدولي.قادمة من محافظة البصرة.وسيتوجه وفد المنتخب الوطني سيتوجه مباشرة من مطار بغداد إلى ساحة الاحتفالات لمشاركة الجماهير في الاحتفال الشعبي الذي وجه به رئيس الوزراء.وتوج منتخبنا الوطني يلقب كأس الخليج للمرة الرابعة يوم أمس.

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