2023/01/20 | 20:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الجمعة، بتقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتضمن الآلاف من الذخائر والأسلحة، لمساعدتها لمواجهة الغزو الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوستن: نحاول تلبية حاجات أوكرانيا من الدبابات والمدرعات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوستن: نحاول تلبية حاجات أوكرانيا من الدبابات والمدرعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).