اقتصاديون: بنك كندا ليس مستعدًا للتوقف عن رفع أسعار الفائدة حتى الآن، تعرف على الأسباب

2023/01/20 | 20:17 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يعتقد الاقتصاديون أن بنك كندا مستعد للضغط على المكابح في دورة رفع أسعار الفائدة حتى الآن، حتى مع تزايد المؤشرات على تراجع التضخم.من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الكندي عن رفع سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالي يوم الأربعاء، مع توقع معظم البنوك التجارية زيادة قدرها ربع نقطة مئوية.ومن شأن ذلك أن […]

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