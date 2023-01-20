2023/01/20 | 20:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انظروا إلى حجم هذا الضفدع الضخم الذي عثر عليه في أستراليا والذي قد يكسر الرقم القياسي العالمي.إذ يقول حراس متنزه كونواي الوطني إنهم شهقوا عندما رصدوا هذا الضفدع الضخم قرب مسار في الحديقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قد يكون الأضخم على الإطلاق.. لن تصدق حجم هذا الضفدع الذي أثار رعب رواد الإنترنت) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قد يكون الأضخم على الإطلاق.. لن تصدق حجم هذا الضفدع الذي أثار رعب رواد الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).