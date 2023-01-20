وفد المنتخب الوطني يتوجه الى ساحة الاحتفالات وسط بغداد

2023/01/20 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

توجه وفد المنتخب الوطني الى ساحة الاحتفالات وسط بغداد، لحضور الاحتفال الذي دعا له رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وترجل لاعبو المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، في مطار العاصمة بغداد، وهم يحملون كأس بطولة خليجي 25، قادمين من البصرة.

ووجّه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، في وقت سابق من اليوم بنقل الجماهير الرياضية مجاناً من مناطق مختلفة إلى ساحة الاحتفالات، وسط العاصمة بغداد.

وبدأت الجماهير العراقية تتوافد إلى ساحة الاحتفالات لاستقبال المنتخب الوطني بعد تتويجه ببطولة كأس خليجي 25.

وتوج المنتخب العراقي بطلًا لكأس الخليج لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه، على المنتخب العُماني 3-2 في الوقت الإضافي للمباراة النهائية لنسخة “خليجي 25” في مدينة البصرة.

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