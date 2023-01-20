يحملون الكأس.. لاعبو المنتخب الوطني ينزلون من الطائرة في مطار بغداد

2023/01/20 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترجل لاعبو المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، في مطار العاصمة بغداد، وهم يحملون كأس بطولة خليجي 25.

وتوجه وفد المنتخب الوطني الى ساحة الاحتفالات وسط بغداد، لحضور الاحتفال الذي دعا له رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني.

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