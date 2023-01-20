2023/01/20 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقيــون: الخليــج العربــي يوحّدنــا هو الذي يوحّدنا – أحمد عبد المجيد انتظرناه ثلاثة عقود ونيف ..كانت سنوات مفعمة بالصبر والأمل، صبراً جميلاً.كتبنا على لوح الدهر بالمسمارية، أرق كلمات الحب، وارقى مفاهيم الحياة، وما كلكامش إلا وحي هذه الابجدية الابدية، وما خطط المعمار إلا وحي الجنائن المعلقة، ورؤى الفلكيين إلا عزم عقولنا على فك […]

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