2023/01/20 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإحتفالات تعم العواصم إبتهاجاً بظفر المنتخب في خليجي 25 آل مكتوم: فوز العراق بلقب البطولة فرحة للشعوب والقلوب بغداد – قصي منذر بارك حاكم دبي في دولة الامارات العربية محمد بن راشد آل مكتوم، العراق بفوزه في كأس خليجي 25.وقال في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس (فرح العراق بعد طول صبر وانتظار وفرحت […]

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