2023/01/20 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسات تهنىء والصدر يشكر الخليجيين بإرجاع العراق للصف العربي حشود جماهيرية تحتفي بالمنتخب لدى وصوله بغداد بعد تتويجه بطلاً بغداد – ابتهال العربي امنت قيادة عمليات بغداد، حفل استقبال المنتخب بعد تتويجه بطلاً لكأس الخليج العربي بنسخته الحالية في ساحة الاحتفالات.وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في تصريح امس إن (الاحتفالية بفوز المنتخب […]

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