المنتخب العراقي يحتفل وسط جماهيره في بغداد بكأس خليجي 25

2023/01/20 | 21:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 يناير، 2023 بغداد/المسلة: استقبل عشرات الآلاف من العراقيين المبتهجين المنتخب الوطني الفائز بكأس خليجي...

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