2023/01/20 | 21:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 يناير، 2023 بغداد/المسلة: افاد مصدر أمني، الجمعة، باختطاف تنظيم داعش الإرهابي 4 مواطنين في...

ظهرت المقالة عصابات داعش تختطف أربعة مواطنين في صلاح الدين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصابات داعش تختطف أربعة مواطنين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصابات داعش تختطف أربعة مواطنين في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).