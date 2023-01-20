2023/01/20 | 21:11 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم Google بتسريح 12000 عامل، لتصبح أحدث شركة تقنية تقلل عدد الموظفين بعد تلاشي التوسعات السريعة أثناء جائحة COVID-19.شارك الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي الأخبار يوم الجمعة في رسالة بريد إلكتروني إلى فريق عمل وادي السيليكون العملاق والتي تم نشرها أيضًا على مدونة أخبار الشركة.كتب بيتشاي: “على مدى العامين الماضيين، شهدنا فترات من النمو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة جوجل تسرح 12000 موظف وقطاع التكنولوجيا لا يزال في أزمة شبكة القيقب الدولية.

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