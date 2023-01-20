وفاة مفاجئة لوزير خارجية الغابون قبيل اجتماع للحكومة

2023/01/20 | 21:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي وزير خارجية الغابون مايكل موسى أدامو، الجمعة، بعد إصابته بنوبة قلبية قبل انضمامه إلى اجتماع لمجلس الوزراء، على ما أعلنت الحكومة ومصدر رئاسي.

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