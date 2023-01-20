ترامب يفتح النار على بايدن.. “أوقفوا إنفاقه الجنوني”

2023/01/20 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمهوريين في الكونغرس، إلى خفض الإنفاق لصالح من وصفها بـ”الدول الأجنبية الفاسدة”.ونشر ترامب رسالة فيديو حول قضية محاربة نمو الدين العام على شبكته للتواصل الاجتماعي Truth Social.وقال: “تجاوز الإنفاق الجنوني لجو بايدن أي شيء تم القيام به في تاريخ بلدنا.لقد قام بتضخيم الميزانية الفيدرالية، […]

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