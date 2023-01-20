المنافذ الحدودية تمدد دخول الوافدين اسبوعا اضافيا و بنفس الاجراءات

2023/01/20 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن تمديد قرار دخول الوافدين اسبوعا اضافيا و بنفس الاجراءات.وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي في تصريح خاص لـ/ المركز الخبري الوطني/ انه” […]

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