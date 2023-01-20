2023/01/20 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الغرب لن يبطئ في الوقت الحالي وتيرة المساعدات العسكرية المقدّمة لكييف، مشيرا إلى أن هذه “لحظة حاسمة” للقتال في أوكرانيا.ولفت أوستن خلال مؤتمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوستن: لحظة حاسمة للقتال في أوكرانيا ولن نزود كييف بالدبابات مجددا المركز الخبري الوطني.

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