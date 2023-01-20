الخارجية النيابية: الشعب اعطى الصورة الحقيقة للعراق في خليجي 25

2023/01/20 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الجمعة، ان الشعب أعطى الصورة الحقيقة للعراق في احتضان كأس خليجي 25 بمحافظة البصرة.وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “احتضان كأس خليجي ٢٥ في العراق ازاح جميع المعلومات الضبابية التي كانت تحوم حول العراق”، مبيناً ان “قربهم للشعب العراقي اوضح كثيراً حقيقة من كان يتهم بالطائفية فتعرفهم على ابناء العراق عن قرب ساهم في تحسين صورة البلد”.

واضاف: “يجب على كل من لديه دفة الحكم استثمار الصورة التي حققها الشعب ويجب اعطائه المساحة ليكون مصدر السلطات”.

وتابع القول ان”الشعب اثبت من خلال خليجي 25 هو القادر على اعطاء الصورة الحقيقة للعراق ويفترض على الحكومة اعطاء الشعب حقه في ان يعيش بسلام وان يكون هنالك توجه لمجلس النواب في اعداد مشاريع القوانين التي تخدم الشعب”.

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