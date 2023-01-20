بالوثيقة.. القضاء يرفع الحجز عن شركة المتهم الرئيسي في أموال الأمانات الضريبية

2023/01/20 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاطبت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، الدائرة القانونية في وزارة المالية، لرفع الحجز عن حساب شركة العاصمة التابعة للمتهم الرئيسي بسرقة الامانات الضريبية نور زهير.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها “تقدم”، أن رفع الحجز جاء لـ”استمرار تحويل واسترجاع الأموال من حساب الشركة التابعة لنور زهير إلى حساب الامانات الضريبية في مصرف الرافدين”.

وسبق ان اطلق سراح المتهم نور زهير، فيما اكدت الجهات المختصة ان اطلاق سراحه مشروطًا وجاء ليستكمل نور زهير استرجاع المبالغ المالية المسروقة.

واستردت الحكومة العراقية حتى الان اكثر من 317 مليار دينار من الاموال المسروقة من أموال “الامانات الضريبية”، وهو مبلغ لايمثل سوى 8% من مجمل المبلغ المسروق والبالغ اكثر من 3.7 تريليون دينار عراقي.

ادناه نص القرار:-

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