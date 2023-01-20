2023/01/20 | 21:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدر يغمز إيران للمرة الثانية : كأس الخليج ارجع العراق الى الصف العربي | اخبار التاسعة 2023/1/20) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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