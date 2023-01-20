تمديد قرار دخول الوافدين من دول الخليج عبر منفذي مطار البصرة وسفوان

2023/01/20 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، اليوم الجمعة، تمديد قرار دخول الوافدين من دول الخليج أسبوعاً إضافياً عبر منفذي مطار البصرة وسفوان.

وقال الوائلي في بيان ، إنه "تقرر تمديد دخول الوافدين من دول الخليج لأسبوع إضافي وبالإجراءات ذاتها عبر منفذي مطار البصرة الدولي وسفوان الحدودي".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بالسماح لدخول الوافدين العرب من دون تأشيرة خلال بطولة خليجي 25، التي أقيمت في محافظة البصرة، واختتمت يوم أمس بتتويج العراق بطلا لها.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن عدد الوافدين العرب خلال البطولة، تجاوز عتبة الـ55 ألف شخص.

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