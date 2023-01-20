بالفيديو.. محافظ الأنبار يعلن تثبيت 1957 من عقود 2020 في المحافظة

2023/01/20 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد محافظ الأنبار علي فرحان، اليوم الجمعة، أن 1957 عقدًا حصلت الموافقة بتثبيتهم في المحافظة، اما العقود المتبقية فيستم تثبيتهم حال اقرار موازنة 2023.

وقال فرحان لأصحاب العقود، إنه "حصلت الموافقة على تثبيتكم، وهناك 1957 عقدًا تم تثبيته بمتابعتي الشخصية وجلبت الموافقة على تثبيتهم منذ أيام، اما من تبقى فسيتم تثبيته عند اقرار موازنة 2023".

وسبق أن صوت مجلس الوزراء على استحداث مايقارب الـ 500 ألف درجة وظيفية لتثبيت أصحاب العقود في مختلف مؤسسات الدولة ممن مضى على عقده أكثر من سنتين، فضلا عن تثبيت المحاضرين المجانيين.

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