الكرملين: شحنات أسلحة

2023/01/20 | 21:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إن أي شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة المقدمة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى كييف "لن تغير أي شيء" فيما يتعلق بتحقيق روسيا لأهدافها في أوكرانيا.

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