2023/01/20 | 21:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، الإفراج عن أشهر أطباء ديالى...

ظهرت المقالة خاطفون يطلقون سراح طبيب بديالى بعد اسبوع على اختطافه أولاً على المسلة.

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