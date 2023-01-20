العراق يمدد أسبوعاً للكويتيين والخليجيين لدخول اراضيه دون قيود أو تأشيرة

2023/01/20 | 22:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر أمنية مطلعة أن العراق أبلغ

الجانب الكويتي عن تمديد مهلة دخول

المواطنين والخليجيين والمقيمين

الراغبين بزيارة العراق دون قيود أو

شروط والاستمرار بدخولهم دون تأشيرة -

بحسب جريدة الراي.

وقالت

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