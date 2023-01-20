وفد المنتخب الوطني يعتلي منصة ساحة الاحتفالات ببغداد

2023/01/20 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتلى وفد المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، منصة ساحة الاحتفالات في العاصمة بغداد.

وقبل نحو ساعتين ترجل لاعبو المنتخب الوطني، في مطار العاصمة بغداد، وهم يحملون كأس بطولة خليجي 25، قادمين من البصرة.

ومنذ عصر اليوم، بدأت الجماهير العراقية تتوافد إلى ساحة الاحتفالات لاستقبال المنتخب الوطني بعد تتويجه ببطولة كأس خليجي 25.

وتوج المنتخب العراقي بطلًا لكأس الخليج لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه، على المنتخب العُماني 3-2 في الوقت الإضافي للمباراة النهائية لنسخة “خليجي 25” في مدينة البصرة.

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