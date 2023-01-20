2023/01/20 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، بمنح أعضاء المنتخب الوطني جوازات سفر دبلوماسيّة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وجِّه بمنح أعضاء المنتخب العراقي جوازات سفر دبلوماسيّة، تكريماً لما حققوه من فوز مُستحَق في بطولة خليجي 25".

ويشهد المنتخب العراقي احتفاءً كبيرًا من قبل الاوساط الشعبية والسياسية والحكومية، نتيجة لتحقيقهم اللقب الرابع للعراق في بطولة خليجي 25 بعد أكثر من 35 عامًا على غياب اللقب عن العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يمنح أعضاء المنتخب العراقي جوازات سفر دبلوماسيّة تكريماً لفوزهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يمنح أعضاء المنتخب العراقي جوازات سفر دبلوماسيّة تكريماً لفوزهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).