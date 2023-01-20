2023/01/20 | 22:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Dyw_1JgEQ1Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني تعليقا على فوز منتخبنا الوطني ببطولة خليجي 25: يا أمهاتنا وأخواتنا طشوا مي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني تعليقا على فوز منتخبنا الوطني ببطولة خليجي 25: يا أمهاتنا وأخواتنا طشوا مي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).