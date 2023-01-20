كيف أثرت “سياسة الصدمة” الأمريكية على سعر الدولار في العراق

2023/01/20 | 22:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، اليوم الجمعة، الضوء على أزمة الدولار في العراق وما رافقها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة.

وقالت الصحيفة إن “العراقيين يعزون سبب ذلك إلى التغيير الملحوظ في سياسة وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال الأسابيع الماضية”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وعراقيين القول إن “بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ في نوفمبر الماضي بفرض ضوابط أكثر صرامة على تعاملات البنوك التجارية العراقية بالدولار، في خطوة تهدف للحد من عمليات غسيل الأموال والوصول غير القانوني للدولار إلى إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات مشددة في الشرق الأوسط”.

وبينت أنه “منذ عام 2003 عملت البنوك العراقية في ظل قواعد أقل صرامة، لكن بعد ما يقرب من عقدين من الزمان، يؤكد مسؤولون أميركيون وعراقيون أن الوقت حان لجعل النظام المصرفي العراقي أكثر امتثالا للضوابط العالمية المتعلقة بتحويل الأموال”.

واشارت الصحيفة إلى أنه “منذ أن دخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، تم حظر نحو 80 في المئة من التحويلات المالية الدولية اليومية للعراق، والتي بلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار يوميا”، مبينة أن “السبب في ذلك يعود إلى عدم وجود معلومات كافية حول وجهة الأموال النهائية أو أخطاء أخرى، وفقا لمسؤولين أميركيين وعراقيين وبيانات رسمية حكومية”.

“سياسة الصدمة”

وبحسب الصحيفة يقول رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي والمسؤول السابق بالبنك المركزي العراقي محمود داغر: “على مدى 20 عاما، اتبعنا نفس النظام..



لكن سياسة الصدمة التي انتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي أحدثت أزمة داخل الاقتصاد العراقي”.

لتزويد العراق بالدولار، تقوم طائرات تابعة للقوات الجوية الأميركية بتسليم كميات من الدولار إلى بغداد كل بضعة أشهر، وفقا للصحيفة.

وأردفت الصحيفة: “لكن معظم التدفقات من العملة الأميركية تتدفق إلكترونيا من خلال التعاملات التي تجريها البنوك العراقية الخاصة، والتي تتم معالجتها عبر الحساب الرسمي للعراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث يتم إيداع عائدات مبيعات النفط”.

وبينت أن “المسؤولين الأميركيين يقولون إن القواعد الصارمة للتحويلات الإلكترونية المفروضة على البنوك العراقية الخاصة لم تكن مفاجأة بالنسبة للمسؤولين في بغداد”.

وأضافوا أنه “تم تنفيذها بشكل مشترك في نوفمبر بعد عامين من المناقشات والتخطيط من قبل البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن “ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة”.

وأكملت الصحيفة: “زيادة التدقيق على التعاملات بالدولار، أدى إلى اندفاع العراقيين نحو السوق المحلية الموازية لشراء العملة الأميركية، وسط وسيل من الانتقادات وجهها مسؤولون ومصرفيون وتجار عراقيون للنظام الجديد، وقالوا إنه تسبب بإحداث صدمة مالية غير ضرورية وفاقمت من مشاكلهم الاقتصادية الموجودة أصلا”.

وفد عراقي إلى واشنطن

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني القول إن تصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي يضر بالفقراء ويهدد ميزانية حكومته لعام 2023.

وأضاف السوداني في مقابلة إن “هذا الأمر محرج وحاسم” بالنسبة له.



وقال إنه سيرسل وفدا إلى واشنطن الشهر المقبل مع اقتراح بتعليق تنفيذ الاجراءات الجديدة لمدة ستة أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض كبار المسؤولين العراقيين المرتبطين بإيران وجهوا انتقادات أكثر حدة للولايات المتحدة، ومنهم زعيم منظمة بدر هادي العامري الذي اتهم واشنطن “باستخدام العملة كسلاح لتجويع الناس”.

وتابعت: “بموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على البنوك العراقية استخدام منصة إلكترونية جديدة مرتبطة بالبنك المركزي العراقي من أجل تقديم طلب الحصول على الدولار، وبعدها يتم مراجعة الطلب من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

ويؤكد مسؤولون أميركيون أن “النظام الجديد يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولار إلى طهران ودمشق وملاذات غسيل الأموال في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تعليقا على الحسابات التي يحتفظ بها لحكومات أجنبية، ومنها الحسابات العراقية، القول: “لدينا نظام امتثال قوي لهذه الحسابات يتحدث بمرور الوقت استجابة للمعلومات الجديدة”.

وقال مسؤول أميركي إن الإجراءات الجديدة ستحد من “قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي”، بحسب الصحيفة.

وقال البنك المركزي العراقي في بيان صدر في 15 ديسمبر الماضي إن المنصة الإلكترونية الجديدة تتطلب توفير “تفاصيل كاملة عن العملاء الذين يريدون تحويل الأموال”، بما في ذلك المستفيدون النهائيون.

وأضاف البيان أنه “يتم اكتشاف عدد من الأخطاء مما يضطر البنوك لإعادة تنفيذ العملية..



ستستغرق هذه الإجراءات وقتا إضافيا قبل أن يتم قبولها وتمريرها من قبل النظام الدولي.”

ومنعت أربعة مصارف عراقية من الاشتراك في مزاد العملة الذي يشرف عليه البنك المركزي العراقي وهي “آسيا الإسلامي” و “الشرق الأوسط” و”الأنصاري الإسلامي” و”القابض الإسلامي”، وفقا لمسؤولين عراقيين ووثائق قضائية.

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