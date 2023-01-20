الولايات المتحدة تصنف مجموعة فاغنر الروسية

2023/01/20 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، نية الإدارة الأميركية، في تصنيف مجموعة فاغنر الروسية "منظمة إجرامية دولية" بينما سيتم الإعلان عن عقوبات إضافية الأسبوع القادم

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