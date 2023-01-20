شرطة الديوانية تُطيح بـ 8 مطلوبين للقضاء بمواد مختلفة

2023/01/20 | 22:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، القبض على 8 مطلوبين بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.وقالت المديرية في بيان،تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن “قوة شرطة الديوانية نفذت حملة واسعة بهدف ملاحقة المطلوبين […]

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