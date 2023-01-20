2023/01/20 | 23:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تفيد وثيقة برفع الحجز عن عقارات وشركة تخص نور زهير، المتهم...

ظهرت المقالة الحجز يُرفع عن أملاك المتهم نور ..



ولائحة مرتقبة بأوامر قبض مرتبطة بسرقة أموال الضرائب أولاً على المسلة.

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