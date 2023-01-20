إصابة شرطيين وقطع طريق بغداد - كركوك إثر هجوم على نقطة مرابطة

2023/01/20 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر امني اليوم الجمعة، بتعرض نقطة مرابطة امنية في منطقة الغالبية بمحافظة ديالى لهجوم مسلح أسفر عن إصابة عنصرين من الشرطة، فيما تم قطع طريق بغداد-كركوك الستراتيجي والمار بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نقطة مرابطة أمنية قرب منطقة الغالبية (١٦ كم شمال غرب بعقوبة) تعرضت لهجوم مسلح"، مبينًا أن "الهجوم أدى لإصابة منتسببين اثنين من الشرطة".

واضاف انه "تم قطع طريق بغداد-ديالى وهو جزء من طريق كركوك-بغداد الاستراتيجي، بعد تعرض نقطة المرابطة الأمنية المشتركة الى هجوم"، مبينا ان "طبيعة الهجوم ومصدره غير معلوم حتى الان".

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