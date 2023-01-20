رئيس الجمهورية يعود إلى البلاد بعد مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي

2023/01/20 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة ، إلى البلاد بعد مشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، عاد إلى البلاد بعد مشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس".

وأجرى رئيس الجمهورية لقاءات مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

تحرير: أ خ

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