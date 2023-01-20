ديالى.. قوة تلاحق أحد أفراد عصابة

2023/01/20 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قوات الرد السريع، اليوم الجمعة، أنها لاحقت أحد أفراد عصابة "أحمد رومية" في محافظة ديالى، وأنها تعرضت لإطلاق نارٍ من قبل مرافق له، ألقت القبض عليه.

وذكر بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قوة من الفوج الثاني اللواء الثالث فرقة الرد السريع شرعت بتنفيذ أمر قبض وتحرٍ بحق متهم مطلوب للقضاء وفق احكام المادة 4 / ارهاب والمادة 406 وهو من عصابة المدعو (احمد روميه) في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى".

وأضاف أنه "واثناء عملية التنفيذ اقدم احد المتواجدين مع المتهم على اطلاق النار على القوة المنفذة للواجب، حيث ردت عليه القوة واصابته وتم نقله الى احدى المستشفيات في المحافظة، ومازالت القوة تبحث عن المتهم المطلوب"، موضحا أنه "تمت المباشرة بالتحقيقات الأولية".

وفي نهاية كانون الأول من العام الماضي، ألقي القبض على المدعو أحمد رومية، في محافظة كركوك، وهو متهم بارتكاب أكثر من 100 جريمة، بينها جرائم قتل.

تحرير: أ خ

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