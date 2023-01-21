عضو في النزاهة النيابية: أجندات خارجية بأذرع داخلية وراء إرتفاع صرف الدولار

2023/01/21 | 00:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لوحت عضو في لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، الى أذرع داخلية تقف وراء إرتفاع صرف الدولار.

وقالت ضحى القيصر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”هنالك اجندات خارجية لديها اذرع داخلية تسعى في موضوع وضع الدولار والاقتصاد العراقي بهذه الطريقة”.

وطالبت الحكومة الاتحادية بـ”وقفة حاسمة وجادة لاعادة النظر بسعر صرف الدولار والذي كان يعول ان يثبت في 137 الفاً او نصف سعر الصرف وفقا لبعض المقترحات التي صدرت من بعض قادة الاطار وقادة تحالف قوى الدولة”.

واضافت القيصر “نواجه الان مشكلة في ان سعر الصرف يصل الى 165 الف دينار مقابل الـ100 دولار”.

وبينت ان “هذا الارتفاع له تاثير كبير على المواطن كون الرواتب ذاتها كما يتاثر بهذا الوضع ذوي الدخل المحدود”.

وشددت القيصر “بضرورة وضع جميع هذه الامور بحسابات الدولة العراقية والامور التنفيذية على اعتبار ان هذا الامر مناط بالبنك المركزي”.

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