2023/01/21 | 00:05 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: hc1h_Jl4PSI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع الفارس | ضيف الحلقة الشاعر عباس عبد الحسن) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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