2023/01/21 | 00:25 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت فرق الرقابة الصحية في قسم الصحة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مُخالفاً للشروط الصحية : الرقابة الصحية بكربلاء تضبط معملاً مُتخفياً لصناعة الجبس وبداخله أكثر من ( 13) طن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العامة بدائرة صحة كربلاء المُقدسَة
بالإشتراك مع الأمن الوطني من ضبط معمل
مُتخفي لصناعة الجبس ، مُخالفاً للشروط
الصحية ، والعثور بداخله على كمية تقدر
بأكثر من ( 13
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مُخالفاً للشروط الصحية : الرقابة الصحية بكربلاء تضبط معملاً مُتخفياً لصناعة الجبس وبداخله أكثر من ( 13) طن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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