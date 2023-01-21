مُخالفاً للشروط الصحية : الرقابة الصحية بكربلاء تضبط معملاً مُتخفياً لصناعة الجبس وبداخله أكثر من ( 13) طن

2023/01/21 | 00:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الرقابة الصحية في قسم الصحة

العامة بدائرة صحة كربلاء المُقدسَة

بالإشتراك مع الأمن الوطني من ضبط معمل

مُتخفي لصناعة الجبس ، مُخالفاً للشروط

الصحية ، والعثور بداخله على كمية تقدر

بأكثر من ( 13

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